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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.

Asayiş 02.08.2022, 18:44
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.

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