Son Dakika
Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanından yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.
Asayiş 02.08.2022, 18:44
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacak.