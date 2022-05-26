CİMER ihbarı üzerine kafeste beslenen 2 sincap bulundu

Konya’nın Karapınar ilçesinde CİMER üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, belirtilen adreste yaptığı aramada kafese kapatılmış 2 sincap buldu. İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, sincaplar koruma altına alınarak doğal yaşamlarına bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bir iş yerinde 2 adet sincabın kafese kapatıldığı ihbarı üzerine Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlileri ile birlikte bildirilen adrese gitti. İş yerinde yapılan aramada kafese kapatılan 2 adet sincap bulundu. Sincaplara doğal yaşam ortamlarına kavuşmaları için Ereğli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlileri tarafından el konuldu. Yaban hayvanlarını doğal ortamından kopararak kafeslerde besleyen şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun ilgili maddeleri gereğince ve yaban hayvanı tazminat bedeli olarak toplamda 4 bin 556 lira idari işlem uygulandı.