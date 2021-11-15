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Cilt bakımı karşılığı güzellik merkezini kapatmadı

Adana’da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım B.’nin usulsüz faaliyet gösteren güzellik merkezini cilt bakımı karşılığı kapatmadığı öne sürüldü.

Asayiş 15.11.2021, 09:43
Cilt bakımı karşılığı güzellik merkezini kapatmadı

Adana’da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım B.’nin usulsüz faaliyet gösteren güzellik merkezini cilt bakımı karşılığı kapatmadığı öne sürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik T., görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel D. ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 187 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 100’ü serbest bırakılırken, 87’si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında operasyondan bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel D., yardımcısı Kazım B., şube müdürü Kemal B. ve müteahhitler Tevfik T., Taner M., Ali K., Ahmet D.’nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 58 şüpheli adli kontrol şartı, 21 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından, Veysel D.’nin makamında ağırladığı müteahhitlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelerin bilgilerini sızdırdığı ve bunun karşılığında da komisyon aldığı öne sürüldü. Ayrıca gözaltına alınan müteahhitlerin, kentteki 141 okulun bakım ve onarım ihalelerini aldıkları, hayali inşaat çalışmalarıyla yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Müteahhitlerin, kendileriyle ters düşebilecek mühendisleri hak ediş komisyonunda istemedikleri ve atamaların da buna göre yapıldığı öne sürüldü.

Müteahhit Tevfik T.’nin ise, şube müdürü Kemal B.’ye otomobil, kendisine yardım eden müdürlükteki mühendislere de tatil hediye ettiği öğrenildi. Müteahhit Ali K. ile ortağı Taner M.’nin ise ihale detayları karşılığında, İl Milli Eğitim müdür yardımcısı Mustafa Y.’nin, Ceyhan’daki annesinin evine tadilat yaptıkları belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir güzellik merkezinin, usule uygun faaliyet göstermediği iddiasıyla kapatılması için bina sakinleri tarafından imza toplandığı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım B.’nin ise şikayete konu olan güzellik merkezine gittiği ancak cilt bakımı karşılığı bu şikayeti değerlendirmeye almadığı öne sürüldü.

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