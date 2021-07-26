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Cilo Buzul Dağları’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Eren-14 Cilo Operasyonu’nda Cilo Buzul Dağları’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 26.07.2021, 18:40
Cilo Buzul Dağları’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Eren-14 Cilo Operasyonu’nda Cilo Buzul Dağları’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesi Cilo Buzul Dağları mevkiinde tespit edilen 2 adet mağara içerisinde yapılan aramada operasyonlarda öldürüldüğü değerlendirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset (kemik ve elbise parçaları), 1 adet 60 mm havan, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 168 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof hücum yeleği, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet yeşil renkli gömlek, 1 adet puşi, 1 çift ayakkabı, 1 adet piknik tüpü, 1 top bakır kablo, 1 top elektrik kablosu, 1 adet Dragunov (Kanas) kullanım talimatı, 1 adet Zagros mesafe tablosu çizelgesi, 1 adet telefon şarj kablosu, 1 adet 36 volt akü, 1 adet pil şarj cihazı, 1 top dağcı ipi, 1 adet kırmızı renkli cüzdan, 3 adet orta boy pil, 1 adet küçük boy pil, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği icra yayı, 1 adet el feneri bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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