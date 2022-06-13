Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte trafik durdu

Malatya’da çıktığı üst geçitte 2,5 saat süreyle aşağı atlama tehdidinde bulunan genç kentte adeta trafiğin durmasına neden oldu. Saatler sonra ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan şahıs gözaltı yapılarak polis merkezine götürüldü.

Olay, 11.30 sularında Malatya-Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan üst geçitte aşağı sarkan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iletişime geçtikleri gencin bulunduğu yerden inmesi için uzun süre dil döktü. Bu sırada çevre yolu çift taraflı trafiğe kapatılarak geçişler tali yoldan sağlandı. Kent merkezinde trafiğin durma noktasına geldiği olayda hasta taşıyan ambulanslarda hastanelere ulaşmakta büyük güçlük çekti. Yaklaşık 2,5 süren olayda gencin bir anlık dalgınlığında yararlanan polis ekipleri şahsı bulunduğu yerden alarak gözaltı yaptı. Polis ekiplerine direnen isminin V.S. (40) olduğu öğrenilen genç polis aracına alınarak önce hastaneye sonra ise polis merkezine götürüldü.

V.S.’nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde ailevi sorunlar nedeniyle üst geçide çıktığını belirttiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.