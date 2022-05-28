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Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 28.05.2022, 11:22
Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de ahşap telefon direği üzerinde aşağıya inemeyen bir kedinin olduğunu fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, direğin üzerinde bulunan kediye merdiven uzatarak ulaştı. İtfaiye görevlisi, direkteki kediyi alarak cadde üzerine bıraktı. Kedi daha sonra gözlerden kayboldu.

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