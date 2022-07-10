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Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 10.07.2022, 21:00
Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Kargı (33) tarlada sulama dinamosunun çalışması üzerine yaptığı kontrolde dinamoya elektrik gelmediğini tespit etti. Dinamoya elektrik bağlantısının olduğu direğe çıkan Kargı elektrik akımına kapıldı. 2 çocuk babası Suat Kargı olay yerinde hayatını kaybetti. Kargı’nın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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