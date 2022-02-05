Çikolata ve sakız kutularına uyuşturucu sakladılar

İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılığına ilişkin yaptıkları çalışmalarda, çikolata ve sakız kutusuna saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekibi, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmalarda, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki kişinin görüştüğünü tespit etti. Yapılan takip ile yakalanan şüphelinin üst aramasında, orijinal olmadığı görülen çikolata kutusu bulundu. Ambalajı kontrol eden ekipler, içerisinde 11 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin yakalanmadan hemen öncesinde görüştüğü kişiden uyuşturucuyu aldığını söylemesi üzerine ekipler, yaptıkları araştırmada diğer şüpheliyi de yakaladı. Yakalanan diğer şüphelinin de üstünde çikolata ve sakız ambalajlı şekilde toplamda 11 fişek med ve tek kullanımlık tuz paketleri içerisinde 7 fişek metamfetamin maddesi ele geçirdi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden uyuşturuşu aldığı tespit edilen şüpheli ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.