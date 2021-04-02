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Çikolata ve cips hırsızları yakalandı

Sivas’ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Asayiş 02.04.2021, 13:55
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Çikolata ve cips hırsızları yakalandı

Sivas’ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Özüpek’e ait bakkalda meydana geldi. Polis ekipleri, bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips, sigara ve kasadan 300 TL para çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 3 şahıs çaldığı 650 paket sigara ve çeşitli yiyecek maddeleriyle birlikte yakalandılar. Ürünler işletme sahibine teslim edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.
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