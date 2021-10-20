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Çikolata kutusundan uyuşturucu çıktı

Düzce(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile birlikte yaptıkları uygulamada otobüsle yolculuk yapan bir şahsın valizinde çikolata kutusuna saklanmış halde kubar esrar maddesi bulundu.

Asayiş 20.10.2021, 00:27
Çikolata kutusundan uyuşturucu çıktı

Düzce(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile birlikte yaptıkları uygulamada otobüsle yolculuk yapan bir şahsın valizinde çikolata kutusuna saklanmış halde kubar esrar maddesi bulundu.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik köpeği ile yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama noktasına gelen şehirlerarası otobüste arama yapan ekipler, N. S. isimli şahsın valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizi aramaya başladılar. Valizde çikolata kutusunun içerisinde 5 fişek halinde 9,1 gram ve sarılmaya hazır vaziyette 9,3 gram toplamda ise 18.4 gram kubar esrar maddesi yakaladılar.

Gözlem altına alınan N.S. isimli şahıs, işlemleri tamamlanmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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