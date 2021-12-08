Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi 25 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde geçtiğimiz hafta çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 29 şüpheliden 25’i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı çıkar amaçlı bir suç örgütünü tespit etmiş, İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir’de yapılan baskınlarda ilk etapta 26 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturmanın devamında 3 Aralık’ta İstanbul ve Malatya’da yapılan ikinci dalga operasyon ise suç örgütü üyesi 3 şüpheli daha yakalanmıştı.

İki ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 10 kilogram bandrolsüz tütünün ele geçirildiği operasyonla ilgili yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri dün tamamlandı. Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, geri kalan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 3’ü hakkında “Adli Kontrol Hükümleri“ uygulanarak salıverilirken, 25 ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan suç örgütü üyelerinin karıştıkları iddia edilen bazı olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.