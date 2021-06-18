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Çıkan yangında ev ve çatı kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 18.06.2021, 18:52
Çıkan yangında ev ve çatı kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyünde E.C.’ye ait üç katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Evin üçüncü katı ve çatısı kullanılamaz hale geldiği yangında, alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yanan evde soğutma çalışmalarını sürdürdükten sonra yangınla ilgili inceleme başlattı.
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