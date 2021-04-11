Cihangir’de Finlandiyalı kadına dehşeti yaşatan tacizci yakalandı

Cihangir’de Sanatkarlar Parkı’nda Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Sancaktepe’de bir çay bahçesinde yakalandı. Emniyete götürülen ve suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı.

Beyoğlu polisi çay bahçesinde yakaladı

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe’de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüpheli şahsın zihinsel engelli olduğu ve olayda kullandığı bıçağın da ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.