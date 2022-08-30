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Çiğli’de helikopter kalkış esnasında yan yattı
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 30.08.2022, 16:08
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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