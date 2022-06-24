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Ciğerimiz yanıyor! 'Marmaris’te söndürülen alanlar havadan görüntülendi'
Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi. Görüntülerde kömüre dönmüş ağaçlar ve kül yığınları yer aldı.
Asayiş 24.06.2022, 13:39 24.06.2022, 14:19
Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor.