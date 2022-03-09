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Çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı
Tunceli’de Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu, çığ tehlikesi nedeni ile ulaşıma kapatıldı.
Asayiş 09.03.2022, 11:50
Tunceli’de Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu, çığ tehlikesi nedeni ile ulaşıma kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ tehlikesi nedeniyle, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerektiği belirtildi.