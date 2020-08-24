Çiğ köfteci husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE ÇİĞ KÖFTE SİPARİŞİ GÖTÜREN 30 YAŞINDAKİ MUHAMMET KÖSE, HUSUMETLİLERİ TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde motosikletiyle çiğ köfte siparişi götüren şahıs, husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’ndeki top sahası mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde kendisine ait iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 30 yaşındaki Muhammet Köse, sipariş götürmek için motosikleti ile yola çıktı. Top sahası mevkiine seyir halinde olan Köse, husumetli olduğu kişilerin saldırısına uğrayarak pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Köse’yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse’nin öldüğünü belirledi. Köse’nin cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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