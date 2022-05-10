Çığ altında kalan İranlıları arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 12 Ocak’ta çığ altında kalan ve hava şartları nedeniyle bulunamayan 3 İranlıdan birinin cesedi bulunurken, diğer 2’sini arama çalışmaları devam ediyor.

İran uyruklu Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd, 12 Ocak’ta Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Tanyolu mezrasından kaçak yollarla ülkelerine dönmek isterken çığ altında kaldı. Çığ altında kalanlardan Barzan Mihendi’nin cesedinin bölgede vatandaşlar tarafından bulunmasının ardından bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Amca çocukları oldukları öğrenilen Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd için de AFAD, İl Özel İdaresi, belediye, jandarma, güvenlik korucuları ve köy sakinleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.