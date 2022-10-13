Çiftlikte 450 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Konya’da polis ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, saman balyalarının altına gizlenmiş 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi ve devletin vergi kayıplarının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde bir çiftlikte yüklü miktarda gümrük kaçağı tütün olduğu bilgisi üzerine çiftliğe operasyon düzenlendi. Çiftlikte arama yapan polis ekipleri, saman balyalarının altına gizlenmiş ve etiket bandıyla sarılan kolilerin içerisinde 450 kilogram koli halinde gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Çiftlikte bulunan ve gözaltına alınan 2 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.