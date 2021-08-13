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Çiftlik evinde yangın

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 13.08.2021, 14:51
Çiftlik evinde yangın

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Turnalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Haliloğlu isimli vatandaşa ait iki katlı çiftlik evinde yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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