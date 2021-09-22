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Çiftlik evde 31 kök kenevir 2 bin 900 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda çiftlik evinde 31 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Asayiş 22.09.2021, 10:29
Çiftlik evde 31 kök kenevir 2 bin 900 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda çiftlik evinde 31 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Düzce’de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekipler, Gümüşova ilçesi, Halilbey köyünde yapılan istihbari çalışma neticesinde İstanbullu bir şahsa ait çiftlik evi ve bahçesinde adli aramada yaptı. Yapılan aramada 31 kök boyları 190 santimetreye yakın kenevir bitkisi ve 2 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayda ev sahibi ikametinde bulunmazken yanında işçi olarak çalışan Y.İ.Y. Yakalandı. Yakalanan şahıs uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek gözaltına alırken olayla ilgili olarak tahkikat sürdürülüyor.

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