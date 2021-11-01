Son Dakika
Romanya Büyükelçisi Tınca: "İki ülke ilişkileri daha sağlam bir zeminde, güçlü bir şekilde ilerleyecek"
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.
Asayiş 01.11.2021, 18:14
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.