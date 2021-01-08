Çiftlik bank ile aynı yöntemleri kullanıyorlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada skandal ortaya çıktı. Daha önce halk arasında "Tosuncuk" olarak bilinen Çiftlik Bank adı altında kurulan hayvan besiciliği sistemi ile Mehmet Aydın 1 milyar 139 milyon lira vurgun yaparak yurt dışında kaçmıştı. Çiftlik Bank sistemi ardında binlerce mağdur bıraktı.

YÜKSEK GELİR VAADİ

Aynı yöntemle dolandırıcılık bitmiyor! Sabah'tan Atakan Irmak haberine göre, ikinci çiftlik bank skandalı ile internette 'Çiftliğim' (Çiftlik.im) adı altında bir site kuruldu. Siteye üye olan vatandaşlar yatırdıkları paralar sonrası yüksek kar elde etmeyi bekliyorlardı. Bazı üyeler parayı yatırmalarına rağmen gelir elde edemeyince site yöneticilerinden şikayetçi oldu. Söz konusu site yetkilisi 34 yaşındaki A.G. ve 37 yaşındaki E.T. tespit edilip ifadelerine başvuruldu.

DAVA AÇILDI

İfadesi alınan kişiler internet sitesinin sahibi olduklarını kabul ederek üyelerin kendi istekleriyle para yatırıp, oyun oynadıklarını, kar elde ettiklerini ve kesinlikle dolandırıcılık kastlarının olmadığını söylediler.

Savcılık ise yürütülen soruşturma sonunda iki yetkilinin mağdur vatandaşların iradelerini fesada uğratarak haksız menfaat elde ettiklerini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 'Çiftliğim' isimli internet sitesi sahiplerinin 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.