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Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a konuk olduğu bir program nedeniyle tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Asayiş 02.11.2021, 18:17
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.