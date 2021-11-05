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Bakan Kasapoğlu: "’Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın’ diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, savcılıkta 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, savcılıkta 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Asayiş 05.11.2021, 16:45
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, savcılıkta 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.