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Çiftlik Bank Davası’nın 2 numaralı sanığı Fatih Aydın cezaevine gönderildi
Çiftlik Bank Davası’nın 2 numaralı sanığı, Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 05.11.2021, 20:56
Çiftlik Bank Davası’nın 2 numaralı sanığı, Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları ’Çiftlik Bank’ sistemi üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay’dan Salı günü Brezilya üzerinden Türkiye’ye getirilmişti. Çiftlik Bank Davası’nın iki numaralı sanığı Fatih Aydın sabahın erken saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Aydın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.