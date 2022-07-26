Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince çiftlikte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı Yağcılar Mahallesi’nde Ö.B. ve Y.B. isimli şahıslara ait çiftliğe uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arama neticesinde boyları 1 ile 2 buçuk metre arasında değişen 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız babanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 103 tabanca mühimmatı, 8 av tüfeği mühimmatı ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi. Konuya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.