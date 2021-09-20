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Çiftin ağır yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin ağır şekilde yaralandığı trafik kazası, bölgeden geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralanan çift, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Asayiş 20.09.2021, 15:54
Çiftin ağır yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin ağır şekilde yaralandığı trafik kazası, bölgeden geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralanan çift, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, Mumcular - Mazı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular istikametinden Mazı’ya seyir halindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çocuk Mezarlığı yol ayrımında devrildi. Taklalar atan motosikletteki Günhar Bilge ile eşi Sevdiye Bilge yaralandı. O esnada yoldan geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, bir yandan yaralıların yardımına koştular, bir yandan da hemen telefona sarılıp sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kaza anı ve kaza sonrası vatandaşların yardıma koşması, yolda seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.

Ambulansa alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Muğla’ya sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Bilge çifti, yaşam savaşı veriyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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