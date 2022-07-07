Çifte cinayetin zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı, ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı savcılıkta verdiği ifadesinde, “Avukat Servet Bakırtaş’ı öldürmeye çok önceden karar verdim ama bu kararımı bir türlü yerine getiremedim” dedi.

Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı, ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah T. savcılıkta verdiği ifadesinde esnaflık yaptığı dönemde Burak Ocak isimli kişiyi 2014 yılında ruhsatsız silah ile yaraladığını söyleyerek, “4 yıl bu olay nedeniyle cezaevinde kaldım. 2018 yılında tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra düzenli iş kuramadım. Avukat Servet Bakırtaş tarafından sürekli haciz işlemleri yapıldı. Benden 900 bin TL civarında tazminat istediler. Ancak Burak’ın hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen bu miktar tazminata hükmedilmesini kabul edemedim. Yapacak iş bulamamam, başkalarının yanında sığıntı gibi yaşamam nedeniyle bunaldım. Kendimi öldürmek amacı ile 2019 yılında silah aldım. Amacım kendimi öldürmekti ancak daha sonra bana yapılan şeyleri hazmedemedim. Karşıdaki insanların kötü olduğunu düşündüm, önce onları, sonra kendimi öldürecektim. Avukat Servet Bakırtaş ile Burak Ocak’ı öldürmeye çok önceden karar verdim ama bu kararımı bir türlü yerine getiremedim. En son dün evde bulunurken silahı elime aldım kendimi öldürmek istedim ama tetiği çekemedim. Bunun üzerine önce avukat Servet Bakırtaş’ı öldürmek için evden çıktım. Bürosuna gittiğimde kapıyı Servet Bakırtaş açtı. Kendisi beni tanımadı. Ben ona ‘Üst kattan gönderdiler avukatlık işim var’ dedim. İçeri girip koltuğa oturdum ve ona ‘Ben Abdullah T. beni hatırladınız mı?’ deyip ağzına mermiyi vererek kendisine doğrulttuğumda ayağa kalktı. Rastgele iki el ateş ettim ve hemen oradan ayrıldım. Ardından Büyükçekmece’ye Burak Ocak’ın çalıştığı yere gittim. Oraya vardığımda teyzesini gördüm. Teyzesi Öznur Tufan’ı görünce olaylara en başından beri bu kişinin sebebiyet verdiğini düşündüğüm için görür görmez tek el ateş ettim. Sonra 15-20 kişi bana saldırdılar. Üzerimden çıkan sahte kimliği yolda bulmuştum. Kaçmayı düşündüğüm için üzerine fotoğrafımı yapıştırdım. Yaptıklarımdan pişmanım” dedi.

Sulh Ceza Hakimliği, zanlının ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.