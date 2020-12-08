banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Maradona'nın serveti açıklanınca ortalık karıştı...
Maradona'nın serveti açıklanınca ortalık karıştı...
Tüccar destek bekliyor
Tüccar destek bekliyor
Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi
Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi
Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor
Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor

Çiftçinin emeğini çalan hırsızları JASAT yakaladı

Niğde’de bir çiftçinin 3 ton elmasını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 08.12.2020, 11:08
2
Çiftçinin emeğini çalan hırsızları JASAT yakaladı
banner422

Niğde’de bir çiftçinin 3 ton elmasını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Sazlıca beldesinde T.Ö.’nün iş yerinden 3 ton elmanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda mobese ve çevredeki kamera sistemleri üzerinde elmaları çalan kişiyi tespit etti. Çaldığı elmalarla birlikte yakalanan E.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu