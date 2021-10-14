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Çiftçinin bir yıllık emeği yangında kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen yangında 25 ton pamuk kül oldu.

Asayiş 14.10.2021, 11:42
Çiftçinin bir yıllık emeği yangında kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen yangında 25 ton pamuk kül oldu.

Yangın, akşam geç saatlerde ilçeye bağlı kırsal Karabıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Karaburç’a ait pamuk tarlasında yangın çıktı. Yangın toplanarak istiflenen 25 tonluk pamuk balyasına sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangını sündürmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Talihsiz çiftçinin 25 ton pamuğunun küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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