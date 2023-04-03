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Çiftçi tarlasına gitmek için girdiği gölette mahsur kaldı
MARDİN'İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE BİR ÇİFTÇİ TARLASINA GİTMEK İÇİN TRAKTÖRÜYLE GİRDİĞİ GÖLETTE MAHSUR KALDI.
Asayiş 03.04.2023, 17:06
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına gitmek için traktörüyle girdiği gölette mahsur kaldı.
Olay, Mazıdağı’nın kırsal Kocakent Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İsmail Turan isimli vatandaş, gübre yüklü traktörüyle tarlasına gitmek istedi. Turan, tarlasına gitmek için göletten geçen yolu kullandığı sırada traktörün kayarak gölette devrilmesi sonucu mahsur kaldı. Turan, köylüler tarafından yapılan müdahale sonrası bulunduğu göletten çıkarıldı.