Çiftçi tarlasına gitmek için girdiği gölette mahsur kaldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına gitmek için traktörüyle girdiği gölette mahsur kaldı.

Olay, Mazıdağı’nın kırsal Kocakent Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İsmail Turan isimli vatandaş, gübre yüklü traktörüyle tarlasına gitmek istedi. Turan, tarlasına gitmek için göletten geçen yolu kullandığı sırada traktörün kayarak gölette devrilmesi sonucu mahsur kaldı. Turan, köylüler tarafından yapılan müdahale sonrası bulunduğu göletten çıkarıldı.