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Çift aylarca tehdidine maruz kaldıklarını iddia ettikleri komşularının bıçaklı saldırısına uğradı

Ankara’da 7 yaşındaki çocuklarını darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundukları komşularının aylardır tehdidine maruz kaldıklarını ve 3 gün önce bıçaklı saldırısına uğradıklarını öne süren çift, saldırganın en ağır ceza ile yargılanmasını istedi. Saldırıya ait görüntüler ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 03.12.2021, 09:48
Çift aylarca tehdidine maruz kaldıklarını iddia ettikleri komşularının bıçaklı saldırısına uğradı

Ankara’da 7 yaşındaki çocuklarını darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundukları komşularının aylardır tehdidine maruz kaldıklarını ve 3 gün önce bıçaklı saldırısına uğradıklarını öne süren çift, saldırganın en ağır ceza ile yargılanmasını istedi. Saldırıya ait görüntüler ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, Sincan ilçesindeki bir apartmanda yaşayan H.H.K. isimli şahıs, 4 ay önce camının önünde oyun oynadığı arkadaşıyla tartışan üst komşularının oğlu S.B.’yi (7) gürültü çıkarttığı için darp etti. Durumu öğrenen anne Gamze Büyükatak (35) ile baba Volkan Büyükatak (35), H.H.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki suç duyurusunu öğrenen H.H.K., çifti tehdit etmeye başladı. Tehditlerinin boyutunu her gün artıran H.H.K., aileyi cep telefonuyla arayıp tehditlerine devam etti. Bununla da yetinmeyen şahıs, çifti hedef alan küfür, hakaret, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı yazıları apartmanın çeşitli yerlerine yazmaya başladı. Olayların aylardır bu şekilde devam ettiğini ve alt komşuları tarafından 3 gün önce bıçaklı saldırıya uğradıklarını ileri süren Büyükatak çifti, kendilerine sürekli küfürler eden komşularının neden böyle yaptığını konuşmak için kapısına gittiklerini fakat uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu gözlerini hastanede açtıklarını söyledi. Yaralı çift, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce güvenlik kamerasına yakalanmamak için kameranın görüş açısıyla oynadığını fakat başaramadığını da iddia etti. Bıçaklı saldırının gerçekleştiği o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.

“Binadakileri üzerimize kışkırttı”

Saldırgan şahıstan defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen Volkan Büyükatak, “Yazın benim çocuğumla yan dairenin çocuğu aşağıda oynarken bu şahsın camının önünde tartışmaya başlamışlar. Bu şahıs da o anda elindeki çayı benim çocuğumun başından aşağıya döküyor. Dışarı çıkıyor, kulağından ve boynundan darp etmiş, saksıdaki kumu üzerine boşaltmış. Çocukta tabii ağlayarak eve gelmiş. Beni eşim aradı, çocuğu darp etmiş diye. Eşim, ‘Onu ara, ben onunla muhatap olmak istemiyorum, onu şikayet edeceğim’ diye söyledi. Ben de aradım ‘Bunu neden yaptın, bunlar çocuk, ne alıp veremediğin var? Gamze seni şikayet etmeye karakola gidiyor’ dedim. ‘İstediğiniz yere verin, ne yapıyorsanız yapın’ dedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün binanın içine yazılar yazmaya başladı. Binadakileri üzerimize kışkırttı. Her gün duvarlara yazılar yazdı. Tehdit etti” şeklinde konuştu.

“Eşime döndüğüm anda beni bıçaklamış”

Komşusunun son günlerde aşırı agresif tavırlar sergilediğini belirten Büyükatak, “Son günlerde ise eşim çocuğumu sabahları okula götürmek için evden çıktığı esnada eşime sürekli el hareketleri, sözlü taciz ve laf atma gibi şeyler yapmış. Eşim de beni aradı. Ağlayarak durumu anlattı. Sonra eve gelince konuşmak için aşağıya indim. İndiğimde aramızda bağrışmalar oldu. Eşim bağrışmaları duyunca aşağıya indi. Ben eşime döndüğüm anda beni bıçaklamış. Yüzümde kalıcı bıçak izi kalmış, kaşımı ve sinirlerimi oynatamıyorum. O sırada ben sırtımı dönerken, eşimi de 3 yerinden bıçakladı. Kanları durduramıyorduk. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Bizi alıp hastaneye götürdüler. Can güvenliğimiz tehlikede, bıçaklandık. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Binanın bütün duvarlarına yazılar yazdı”

Gamze Büyükatak ise sürekli sözlü tacize maruz kaldığını iddia ederek, “Olay yazın başladı. Oğlumu darp etti. Kaç kere uyardık. Polise vereceğim dedikten sonra hakaret etmeye başladı. Sürekli sözlü taciz, el hareketlerine rağmen sustuk. Muhatap olmak istemedik. Binanın bütün duvarlarına yazılar yazdı. Etmediği hakaret kalmadı. Çocuğumu okula götürürken sürekli el hareketi yapıp kafasını sallıyor. Küfürler yağdırıyor. En sonunda dayanamadım eşime söyledim konuşsun diye. Eşim aşağıya indi. Bağırışlarını duyduktan sonra olayı yatıştırmaya çalıştım. O sırada elinden bıçağı çıkartıp bana saplamaya başladı. Sonra da eşimin suratına vurdu. Can havliyle eve çıktık. Can güvenliğim kalmadı. Bana yardım edilmesini istiyorum. Bunu yapan insan olamaz. Boynumdan, göğsümün altından ve kalçamdan yaralandım. Psikolojik olarak beynimden atamayacağım o anları. Beklemediğim anda konuşurken saldırdı, bir anda saldırdı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.

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