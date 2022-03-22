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Ciciş kardeşlerden Esra Aksoy "çocuğa cinsel istismar” suçundan gözaltına alındı

Kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği’ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Ersoy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadık ki pişman olayım” dedi.

Asayiş 22.03.2022, 13:23
Ciciş kardeşlerden Esra Aksoy "çocuğa cinsel istismar” suçundan gözaltına alındı

Kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği’ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Ersoy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadık ki pişman olayım” dedi.

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu kapsamda imza atmak için dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

“İftiraya uğradım, böyle bir şey yapmadım”

Geceyi nezarette geçiren Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadık ki pişman olayım” dedi. Öte yandan Ersoy’un emniyette, “Kamu malına zarar verme”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Açıktan Hırsızlık” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

“13 yaşında gibi durmuyordu”

Esra Ersoy da sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.

“Uyandığımda elbisemin önü yırtıktı”

Ersoy, açıklamasında telefonunu S.B adlı çocuğun otel odasında şarj edebileceğini söylemesi üzerine odasına gittiğini belirterek, “Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım). Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor. Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah’ım beni bu kabustan uyandım” açıklamasında bulundu.

“Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum"

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum’da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.’nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B.’ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B’.nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle, “Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.’nin şortunu indirirek tacizde bulundu. Bir süre sonra S.B’nin annesi kapıya geldi.

“Kamera şakası olduğunu söyle”

Ersoy, S.B.’ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B.’de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti.

Mahkeme 10 yıl 1 ay hapis cezası verdi

Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy’u, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy’un işlediği diğer suçun ’tehdit’ değil ’tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy’a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

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