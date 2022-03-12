''Ciciş'' Esra Ersoy'a hapis cezası! 10 yıl!

Geçtiğimiz yaz Esra Ersoy Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Ersoy, iddiaları "20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım" diyerek yalanlamıştı.

T24’ün haberine göre; Esra Ersoy, 'çocuğa cinsel istismar'dan suçlu bulundu ve 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

"PARA İSTEMİYORUM"

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını, içeriye almazsa erkek arkadaşının ikisini de döveceğini söyledi.



Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki S.B de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirirek tacizde bulundu. S.B ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti.

"KAMERA ŞAKASI OLDUĞUNU SÖYLE"

Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, S.B'den annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi.

Ancak Ersoy, annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve tehdit" suçlamasıyla dava açtı. Davanın karar duruşması dün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

10 YIL 1 AY HAPİS

Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun "tehdit" değil "tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanığa takdiri indirim de uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Ersoy'un hükmen tutuklanmasına da karar vererek, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.