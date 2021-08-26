Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı

Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy’un geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü’ndeki bir otelde alkolün dozunu kaçırarak gece geç saatlerde 13 yaşındaki bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine şikayetçi olunan Esra Ersoy’un gözaltına alındığı da iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, şunları söyledi: “Geçtiğimiz gün 20’li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum.”