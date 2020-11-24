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Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak’ın evine silahlı saldırı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak’ın evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaynak ve ailesi yara almadan kurtuldu.

Asayiş 24.11.2020, 08:58
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Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak’ın evine silahlı saldırı
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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak’ın evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaynak ve ailesi yara almadan kurtuldu.

Olay gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şarkikaraağaç ilçesi Çördük Mahallesi’nde ikamet eden MHP’li Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak’ın evine ateş etti. Saldırıda mermiler evin duvarlarına isabet etti. Olayda Belediye Başkanı Memiş Kaynak ve ailesi yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Evin arka tarafından gelen 2 kişi ateş etti”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Kaynak, gece 01.30 sıralarında yatmaya hazırlanırken, evin arkasından gelen 2 şahsın eve ateş ettiğini belirtti. Kaynak, “Jandarma ekiplerimiz kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Allah’a şükür ben ve ailem saldırıdan yara almadan kurtulduk” dedi.
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