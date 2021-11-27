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Çiçek Pasajı’nda eski kız arkadaşını rehin alan pompalı tüfekli şüpheli: "Aşk için yaptım"

Çiçek Pasajı’nda pompalı tüfekle havaya ateş açıp eski kız arkadaşını rehin aldıktan sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Neden böyle bir şey yaptığı sorulan şüpheli, "Aşk için yaptım" dedi.

Asayiş 27.11.2021, 13:32
Çiçek Pasajı’nda eski kız arkadaşını rehin alan pompalı tüfekli şüpheli: "Aşk için yaptım"

Çiçek Pasajı’nda pompalı tüfekle havaya ateş açıp eski kız arkadaşını rehin aldıktan sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Neden böyle bir şey yaptığı sorulan şüpheli, "Aşk için yaptım" dedi.

Gece saatlerinde Taksim’de bulunan tarihi Çiçek Pasajı’nda meydana gelen olayda, elindeki pompalı tüfekle bir restorana gelen L.E.Ö., iddiaya göre burada bir kadınla tartışmaya başlamış, daha sonra pompalı tüfekle havaya ateş açıp, tartıştığı kadın müşteriyi rehin almıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli ikna edilerek gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü.

Tartışmanın sebebi kıskançlık çıktı

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin rehin aldığı kişinin eski kız arkadaşı olduğu ve olay yerindeki tartışmanın kıskançlık sebebiyle çıktığı öğrenildi. Pasajda esnaflık yapanlar ise, burada bu tür olayların yaşanmadığını, Çiçek Pasajı’nın adının böyle şeylerle anılmasını istemediklerini belirtti.

“Sağa sola ateş ediyormuş”

Olayın yaşandığı pasajda esnaflık yapan Bülent Asker, “Herhalde bir sevgili olayı olmuş, ya da kadın o erkeği terk etmiş sanırım. Ben de tam olarak anlayamadım. Eline tüfeği almış ve sağa sola ateş ediyormuş. Daha sonra, sağ olsun polis arkadaşlar olaya müdahale etti” dedi.

Pasaj esnaflarından Serhat Gidici ise “Söylentilere göre, bir şahıs elindeki pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmiş. İnsanlar da panik haliyle kaçışmış. Burada bu tür olaylarla çok karşılaşmıyoruz. Beyoğlu tarihi bir yer zaten. Alkollü oluyorlar, insanlar içtiği zaman ne olacağı belli olmuyor. Bir de herkesin bir problemi var sanırım anladığım kadarıyla. Ülkemizde yaşanan olayları da görüyoruz. Dün metroda, bugün burada yaşananlar, Allah sonumuz hayır etsin” diye konuştu.

Pompalıyla dehşet saçan şüpheli: "Aşk için yaptım"

İfadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezine götürülen şüpheli L.E.Ö., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine, "Aşk için yaptım" dedi.

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