CHP’li yönetici resmi araçta kokainle yakalandı!

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın; Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere ait araçta kokain ve esrarla yakalandığı ortaya çıktı. Halil Yıldırım'ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalıştığı öğrenildi.



Aydın ili Söke ilçesinde Uyuşturucu Madde Kullanımını ve Ticareti'ni önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yenikent Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere ait aracın durdurulduğu ve araç içerisinde Halil Yıldırım'dan net 0.07 gram kokain ile net 0.08 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği ifade edildi.



Araçta bulunan şüpheliler Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel hakkında hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.