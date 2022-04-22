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CHP’li Foça Belediye Başkanı ve 53 sanığın yargılandığı çete davasında mütalaa hazırlanacak

CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün, liderliğini Binali Camgöz’ün yaptığı iddia edilen suç örgütünün üyesi olduğu iddia edilen 53 sanık ile birlikte yargılandığı davanın son celsesinde sanık ve müşteki ifadeleri tamamlanırken, mahkeme heyeti esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Asayiş 22.04.2022, 13:37 22.04.2022, 13:48
CHP’li Foça Belediye Başkanı ve 53 sanığın yargılandığı çete davasında mütalaa hazırlanacak

CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün, liderliğini Binali Camgöz’ün yaptığı iddia edilen suç örgütünün üyesi olduğu iddia edilen 53 sanık ile birlikte yargılandığı davanın son celsesinde sanık ve müşteki ifadeleri tamamlanırken, mahkeme heyeti esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Liderliğini firari Binali Camgöz’ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün “Silahla kasten yaralamaya azmettirme” iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12’si tutuklu 54 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları ve bazı tutuksuz sanıklar ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün azmettirmesiyle silahla yaralanan İsmail Kılınç mahkeme salonunda hazır bulundu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise bu celsede de mahkeme salonunda yer almadı.

Başka bir dosyadan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan Ercan Erik, 12 Eylül 2019’da bir işyerinin kurşunlanması sırasında kendisinin cezaevinde olduğunu söyledi. Mağdurlara yönelik silahlı bir eyleminin olmadığını savunan Erik, “11 Ocak 2020’de Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’e düzenlenen silahlı saldırıyı da şimdi öğrendim. Öldürmeye teşebbüs eylemine katılmadım. Bu olayların hiçbirine örgüt üyesi olarak katılmadım” dedi.

Mahkemede ifadesi alınan tutuksuz sanık A.U. ise daha önce çalıştığı işyeri sahibinin ölmesi nedeniyle iş yerini devraldığını ancak kendisine 300 bin liraya yakın bir borç bırakıldığını söyleyerek, “Sonra bir tanıdık aracılığıyla işyerini satmak istedik. Binali Camgöz’ü tanımam ama Ercan Erik bana bu konuda yardımcı oldu. Sadece onu tanıyorum. Bunların suç örgütü olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.

“Binali Camgöz görüntülü aradı”

Menemen’de 13 yıldır aynı işyerinde esnaflık yaptığını ve bu sırada sanıklardan A.U. ‘nun kendisine borç yaptığını söyleyen müşteki S.Ç., “Bana borcu olan A.U. ‘Parayı damadım ödeyecek’ dedi sonra beni Ercan Erik’e yönlendirdi. Ercan Erik’in yanına gittim. Oradayken Binali Camgöz diye biri görüntülü aradı ve ‘Ödemeyi ben yapacağım’ dedi. Daha sonra Ercan Erik beni arayarak parayı ödemeyeceğini söyledi ve bana küfürler etti” dedi.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini isterken, sanık avukatları ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ercan Erik’in bu dosya için de tutuklanmasına karar vererek, esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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