CHP’li Foça Belediye Başkanı ve 53 sanığın yargılandığı çete davasında 9 tahliye

İzmir’de organize suç örgütüne yönelik dava çerçevesinde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün diğer 53 sanıkla birlikte yargılandığı davada, 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Elebaşılığını Binali Camgöz’ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün “Silahla kasten yaralamaya azmettirme” iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12’si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık M.S. örgüt üyeliğinin söz konusu olmadığını belirterek beraatini talep etti.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti; B.T., İ.Ö., R.G., V.G., E.E., E.C., F.S., M.G., M.S.’nin tahliyesine, yakalama kararı çıkartılan sanıkların tefrik edilip hazırlanması için dosyanın iddia makamına tevdine karar vererek duruşmayı erteledi.