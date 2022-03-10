CHP’li Başkan yardımcısı rüşvetten tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Tekrar gözaltına alındı

CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.