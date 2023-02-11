CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen ve gözaltına alınan CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alındı. İkamet ettiği adresinde yakalanan şüpheli Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.