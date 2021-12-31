CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğullarının aracında uyuşturucu ele geçirildi

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde olan metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık’ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları olduğu öğrenildi. Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer ve Çetin Aşık, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı.