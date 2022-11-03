CHP Milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderildi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarıyla yürütülen soruşturma edinilen bilgiye göre, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.