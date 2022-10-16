CHP Milletvekili Şahin’in şikayeti üzerine CHP’li eski başkan hapis cezası aldı

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, eski CHP Gömeç İlçe Başkanı ve eski Gömeç Belediye Başkan Adayı Melih Bağcı’ya hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı. Yerel mahkeme, Bağcı’yı 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, eski CHP Gömeç İlçe Başkanı ve eski Gömeç Belediye Başkan Adayı Melih Bağcı’ya kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açtı. Yargılama sonucu Bağcı, tehdit suçundan ceza aldı. Melih Bağcı’nın bir mesajlaşma uygulaması üzerinden milletvekiline gönderdiği mesaj mahkemece tehdit sayılarak 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Milletvekili Fikret Şahin’in şikayeti üzerine açılan davada 22 gün hapis cezası alan Bağcı’nin cezaevine girdiği öğrenildi.