CHP liderinin avukatı Çelik’in yargılanmasına başlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yargılanmasına başlandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, "Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çelik ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. Savunma için söz verilen Çelik, iddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

Uzun yıllar hakim olarak görev yaptığını, "Cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat" dünya görüşüne sahip hakim ve savcılarla YARSAV’ı kurduklarını ifade eden Çelik, "Bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını üstlendim. O dönem bazılarının ’muhterem’ dedikleri adama ben ’FETO’ diyordum. Silivri’ye Ergenekon, duruşmalarını takip ediyordum" dedi.

Sanık Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunulduğu iddia edilen sosyal medya hesabının kendine ait olmadığını savunarak, "17-25 Aralık sürecindeki tapelerin doğru olduğunu ifade ettim. Ancak o hesaptaki paylaşılan ifadeler bana ait değildir" ifadelerini kullandı. Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, "@celalcelik2" adlı Twitter hesabının gerçek kullanıcısının tespiti için emniyete müzekkere yazılmasına ve bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine hükmetti. Bir sonraki celse, 11 Ocak’a ertelendi.