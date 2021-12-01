CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başattılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına almıştı.