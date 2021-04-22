CHP İl Binasında sekreterin cüzdanını çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı

Çorum’da, CHP İl Başkanlığı’na giren kimliği belirsiz kişi, il sekreteri Rabia Duman’ın çantasındaki bin 700 lira ile kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gazi Caddesi üzerindeki CHP İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği parti binasında masa üzerindeki il sekreteri Rabia Duman’a ait çantada içerisinde bin 700 TL, kredi kartı ve kimliği olan cüzdanı alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anının ise partinin güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

CHP İl Sekreteri Rabia Duman, "Partimizin bir programı vardı ben programa katılmak için o an aşağıya inmiştim. Kalabalıktan yararlanan şahıs geliyor ve çantamın içerisinde bulunan cüzdanımı alıp gidiyor. Ben hırsızlık olayını cüzdanımı bulamayınca anladım. Baktım cüzdanım yok, güvenlik kameralarını incelediğimizde, hırsızın gelip çantamdan cüzdanımı aldığını gördük ve karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.