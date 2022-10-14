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CHP heyeti Amasra’ya gidiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, CHP heyeti maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra’ya gitmek üzere yola çıktı.
Asayiş 14.10.2022, 20:28
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, CHP heyeti maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra’ya gitmek üzere yola çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş’tan oluşan CHP Heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra’ya gitmek üzere yola çıktı.